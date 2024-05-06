УНИКС обыграл «Локомотив‑Кубань» в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Баскетболисты УНИКСа на своей площадке победили краснодарский «Локомотив‑Кубань» в первом матче полуфинальной серии плей‑офф Единой лиги ВТБ.

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Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 78:75 (21:12, 17:13, 19:23, 21:27).

Самым результативным игроком у хозяев стал Ненад Димитриевич, на его счету 16 очков. 15 очков набрал Маркос Найт.

Второй матч серии до четырех побед пройдет в Казани 8 мая.

Прямые трансляции матчей Единой лиги ВТБ смотрите на каналах группы «Матч!», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

ВТБ. 2023-24

«УНИКС» (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 78:75 (21:12, 17:13, 19:23, 21:27)