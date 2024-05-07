«Зенит» переиграл ЦСКА и сравнял счет в полуфинальной серии

Сегодня, 7 апреля, в Санкт-Петербурге состоялся второй матч полуфинальной серии Единой лиги между местным «Зенитом» и ЦСКА. В итоге победу одержали хозяева со счётом 93:81 (27:18, 19:19, 27:25, 20:19)

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Самым результативным игроком встречи стал игрок «Зенита» Сергей Карасёв. В его активе 22 очка (пять из шести попадний с дальней дистанции) и четыре перехвата. Также отличную игру провёл разыгрывающий Трент Фрейзер, вышедший в старте и отметившийся 20 очками и восемью ассистами.

В составе ЦСКА лучшими снайперами оказались игроки скамейки — Мело Тримбл (19) и Оливье Хэнлан (18).

Таким образом, петербуржский клуб сравнял счёт в серии — 1-1. Две следующие игры полуфинала состоятся в Москве. Напомним, противостояние длится до четырёх побед.