«Даллас» проиграл первый матч серии плей-офф пятый раз подряд

Команда «Даллас Маверикс» начала серию плей-офф НБА с поражения в пятый раз подряд. Напомним, сегодня подопечные Джейсона Кидда уступили в первой игре с «Оклахома-Сити Тандер» (95:117).

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В 2016 году «Даллас» также уступил «Оклахоме» в первом матче серии. Тогда коллективы встречались в первом раунде плей-офф (4-1 в пользу «Тандер»). В сезонах-2019/2020 и 2020/2021 «Маверикс» встречались на старте плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс», уступив 2-4 и 3-4 соответственно. В этом сезоне команда вновь попала в 1/4 финала Западной конференции на «Клипперс», но после поражения в первом матче сумела выиграть серию со счётом 4-2.

Самым результативным игроком сегодняшнего матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. На его счету 29 очков, девять подборов и девять результативных передач.