Секулич ответил на обвинения в установке травмировать лидеров УНИКСа
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич ответил на обвинения в том, что у его команды есть установка травмировать лидеров УНИКСа во время полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.
«Локомотив-Кубань» обвиняют в жесткой, и даже грубой игре? Не знаю кто это сказал, но очень надеюсь, что это звучит не из стана команды соперника. Это чье-то субъективное мнение. Да, можно говорить глупости, и за это не штрафуют. В любом случае это неправда, и мы приехали сюда играть в баскетбол. Димитриевич — один из лидеров и, конечно, к нему у нас повышенное внимание, но я никогда в жизни не скажу травмировать игрока команды соперника. Если кто-то так думает, это — его проблема», — приводит слова Секулича пресс-служба команды.