Определились все участники Финала Четырех Евролиги

Определились все участники Финала Четырёх Евролиги
Вчера, 8 мая, завершились все четвертьфинальные серии в рамках плей-офф Евролиги. Таким образом, определились все участники Финала Четырёх.
Финал Четырёх:
«Реал» — «Олимпиакос».
«Панатинаикос» — «Фенербахче».
Первым по хронологии клубом, вышедшим в полуфинал, стал мадридский «Реал». Действующим чемпионам Евролиги удалось обыграть «Басконию» в трёх играх.
Далее в Финал Четырёх отобрался «Панатинаикос». Греческий клуб в решающей встрече переиграл «Маккаби» Тель-Авив.
Вчера же определились следующие участники турнира: «Фенербахче», обыгравший «Монако» и «Олимпиакос», оказавшийся сильнее «Барселоны». Обе серии также дошли до решающего матча.
Напомним, что в Финале Четырёх состоится четыре игры: два полуфинала, финал и матч за третье место.