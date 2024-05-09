Определились все участники Финала Четырех Евролиги

Вчера, 8 мая, завершились все четвертьфинальные серии в рамках плей-офф Евролиги. Таким образом, определились все участники Финала Четырёх.

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Финал Четырёх:

«Реал» — «Олимпиакос».

«Панатинаикос» — «Фенербахче».

Первым по хронологии клубом, вышедшим в полуфинал, стал мадридский «Реал». Действующим чемпионам Евролиги удалось обыграть «Басконию» в трёх играх.

Далее в Финал Четырёх отобрался «Панатинаикос». Греческий клуб в решающей встрече переиграл «Маккаби» Тель-Авив.

Вчера же определились следующие участники турнира: «Фенербахче», обыгравший «Монако» и «Олимпиакос», оказавшийся сильнее «Барселоны». Обе серии также дошли до решающего матча.

Напомним, что в Финале Четырёх состоится четыре игры: два полуфинала, финал и матч за третье место.