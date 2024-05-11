"Локомотив-Кубань" обыграл УНИКС и вышел вперед в полуфинальной серии

В субботу днем в третьем матче полуфинала плей-офф баскетбольной Единой лиги "Локомотив-Кубань" дома победил казанский УНИКС - 89:83. Таким образом, в серии до четырех побед краснодарский клуб вышел вперед со счетом 2:1. Четвертый поединок между этими командами также состоится в столице южного края в понедельник, 13 мая.

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Один из финалистов минувшего сезона Единой лиги будет вынужден сойти с дистанции за шаг до главного раунда. В Казани соперники обменялись победами (78:75 и 84:71). Обе встречи получились на редкость эмоциональными и проходили в крайне жесткой с обеих сторон игре в защите. Что легко можно было и предположить: уже несколько лет подряд казанцы и краснодарцы сходятся в плей-офф, и каждый раз их соперничество протекает точно таким же образом.

Примечательно, что как бы ни развивались события, выигрывает в этих сражениях исключительно УНИКС (не только в Единой лиге, но даже и в Кубке Европы). Причем до второго поединка 1/2 финала коллектив из Татарстана одержали над кубанцами пять побед подряд в плей-офф. Поэтому долгожданная виктория в Казани явно приободрила фанатов железнодорожников, раскупивших практически все 7,5 тысяч билетов на трибунах родного "Баскет-Холла".

Жаль добраться до расположенной на окраине мегаполиса арены, к которой ведет всего одна - и всегда чрезвычайно загруженная - дорога оказалось к началу встречи еще труднее: в эти выходные на ней шли ремонтные работы.

Любопытно, что первые встречи проходили по похожему сценарию: УНИКС на старте уходил вперед более чем на десять очков, а затем железнодорожники героически старались (с разной степенью удачи) догнать оппонента.

На сей раз "Локо" не только не только не отпустил казанцев в отрыв, но стараниями Окаро Уйата (6 очков), Джелейна Барфорда (7) и их партнеров в середине четверти даже серьезно повел в счете - 19:12. Правда, гости, у которых солировали Джален Рэйнольдс (6) и Михаил Беленицкий (4), а еще за счет удачных действий под щитами к концу дебютного отрезка сократили отставание - 24:22.

А когда в начале второй четверти лучший баскетболист регулярного первенства и лидер УНИКСа Ненад Димитриевич взялся не только классно руководить действиями команды, но и сам попал пару раз издали, то гости и вовсе захватили лидерство - 35:33, 15-я минута.

По-прежнему гости доминируют в борьбе под кольцами (20 подборов против 10 у хозяев), что позволяет им уйти на перерыв, ведя в счете - 47:44. К этому моменту Рэйнольдс набрал 12 очков, краснодарец Уайт - 10.

В начале третьей четверти каждый из соперников стал регулярно ошибаться в передачах. Чуть меньше это делали железнодорожники, которые после "трешки" Карвела Андерсона и удачного попадания издали Патрика Миллера снова вышли вперед - 55:52, 25-я минута. А затем довели преимущество до семи очков (65:58), заставив наставника гостей Велимира Перасовича взять тайм-аут и потребовать от своих баскетболистов действовать намного агрессивнее.

Хотя следующий отрезок встречи "Локомотив-Кубань" также начал в качестве лидера (67:62), казанцы задание своего тренера стали выполнять и почти догнали оппонента - 69:68, 33-я минута.

В последовавшей затем очень нервной и плотной борьбе на каждом участке площадки к с ередине четверти блеснул ДеВон Акун-Перселл, позволив "Локо" снова оформить приличный перевес - 79:72.

Однако Рэйнольдс и Димитриевич точными бросками обозначили серьезную погоню - 79:77. После чего уже главный тренер хозяев Александр Секулич в тайм-ауте пытается успокоить своих игроков, ставших регулярно ошибаться.

В результате в концовке встречи (83:83 - за минуту до финального свистка) фортуна улыбнулась хозяева арены - 89:83.

Самые результативные игроки матча: Уайт (20 очков), Акун-Перселл (16), Барфорд (11), Миллер (12) - у ПБК "Локомотив-Кубань"; Рэйнольдс (24), Димитриевич (17), Грин (12) - у БК УНИКС.

Четвертая встреча серии 1/2 финала Единой лиги между этими командами пройдет в Краснодаре 13 мая. Начало в 19:30.