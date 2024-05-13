Митчелл назвал причину поражения в третьем матче с «Бостоном»

Атакующий защитник и лидер «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл высказался по поводу поражения в третьем матче серии с «Бостон Селтикс».

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«Дело в том, что мы просто не попадали броски, которые попадали во втором матче. Наша главная задача – завершать атаки. Мы смазали много бросков из-под кольца, включая меня. Смазали много бросков, которые должны были реализовать. И мы не так хорошо бросали из-за дуги. Мы бросали с неплохим процентом, но не так хорошо», — сказал Митчелл на пресс-конференции после матча.

Напомним, в ночь с 11 на 12 мая мск на паркете «Рокет Мортгедж Филдхаус» в американском Кливленде завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА между «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс».

Гости одержали победу со счётом 106:93 и повели в серии со счётом 2-1 (120:95, 94:118, 106:93). Четвёртый матч серии плей-офф НБА между «Кавальерс» и «Селтикс» пройдёт в Кливленде в ночь с 13 на 14 мая мск, пятый — в Бостоне в ночь с 15 на 16 мая мск.