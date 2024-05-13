«Денвер» обыграл «Миннесоту» и сравнял счет в серии плей‑офф НБА

«Денвер» на выезде обыграл «Миннесоту» в четвертом матче серии второго раунда плей‑офф НБА.

Встреча завершилась со счетом 115:107 (29:24, 35:25, 26:30, 25:28).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс, набравший 44 очка. У «Денвера» больше всех очков на свой счет записал центровой Никола Йокич — 35. По дабл‑даблу оформили игроки «Миннесоты» Карл‑Энтони Таунс (13 очков + 12 подборов) и Руди Гобер (11 очков + 14 подборов).

Счет в серии стал 2–2. Команды одержали по две выездные победы. Следующий матч пройдет 15 мая на площадке «Денвера».