УНИКС победил «Локомотив‑Кубань»

Баскетболисты казанского УНИКСа обыграли краснодарский «Локомотив‑Кубань» в четвертом матче полуфинальной серии плей‑офф Единой лиги ВТБ.

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Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 85:68 (21:12, 25:18, 21:23, 18:15). В составе УНИКСа 20 очков набрал Ненад Димитриевич, дабл‑дабл в активе Луи Лабери (13 очков и 10 подборов), у железнодорожников 16 очков на счету Джейлена Барфорда.

Счет в серии до четырех побед — 2–2. Пятый матч состоится 16 мая в Казани. Прямую трансляцию игры смотрите с 19:35 на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.