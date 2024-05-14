Инсайдер высказался о карьерных целях Леброна Джеймса

Известный инсайдер Брайан Уиндхорст прокомментировал визит лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса четвёртого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». «Селтикс» выиграли со счётом 109:102.

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