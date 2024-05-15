«Я просто смеюсь, это все». Энтони Эдвардс высказался о Николе Йокиче

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался о лидере «Денвер Наггетс» Николе Йокиче после пятого матча их команд в рамках серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Денвер» победил со счётом 112:97, благодаря чему повёл в серии (3-2).

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«Я просто смеюсь. Это всё, что я могу делать. Я не могу злиться… Он MVP. Он лучший игрок НБА. Он показал это в последних трёх играх… Сегодня вечером он был особенным. Я должен подарить ему цветы. Он был тем самым парнем», — приводит слова Эдвардса у себя в социальных сетях обозреватель Бен Голливер.

Йокич в пятом матче команд набрал 40 очков, совершил семь подборов и отдал 13 результативных передач. Эдвардс отметился 18 очками, четырьмя подборами и девятью передачами.