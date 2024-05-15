Главное о финале Суперлиги между БК «Динамо» и «Химками»

Что будет дальше?

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13 мая завершился сезон в российской Суперлиге. «Динамо» из Владивостока в четырёх матчах обыграло подмосковные «Химки» и впервые в своей истории стало чемпионом турнира. На самом деле для Владивостока это чётвертый триумф в Суперлиге, а вот Подмосковье ещё ни разу не брало золотые медали. «Чемпионат» подводит итоги финальной серии и рассуждает о дальнейших перспективах команд.

Для приморского клуба этот сезон был лишь третьим в своей истории. В дебютном чемпионате команда из Владивостока стала 13-й, в прошлом сезоне вышла в плей-офф, но в первом раунде проиграла всё тем же «Химкам». В этом чемпионате произошли реванш и долгожданная победа.

Главной движущей силой динамовцев на паркете, безусловно, являлся защитник Даниил Аксёнов, который присоединился к команде уже по ходу сезона, перейдя из МБА. Он был лидером по результативности не только в приморской команде, но и во всей лиге. Он же впоследствии стал и MVP плей-офф: на его счету 17,6 очка, а также 3,5 передачи, 2,6 подбора и 1,2 перехвата в 11 матчах постсезона.

Но всё же звездой и фронтменом клуба является президент и по совместительству главный тренер — Эдуард Сандлер. Он в своё время руководил приморским «Спартаком», «Сахалином», который приводил к победе в Суперлиге в сезоне-2015/2016, а также клубом «Восток-65». Возможно, многие не знают, но именно Сандлер был единственным конкурентом Андрея Кириленко на выборах президента РФБ в 2020 году. С юмором у Эдуарда Михайловича тоже всё в порядке. После победы в финале он иронично прокомментировал это достижение в своём телеграм-канале.

«Победа в чемпионате России без единой взятки судьям, феноменально».

Финальная серия стартовала в Подмосковье. Первую игру забрали хозяева, а вот во второй «Динамо» огорчило химчан, прервав их 20-матчевую домашнюю победную серию. Следующие два матча приморцы забрали на своей площадке и на глазах родных болельщиков подняли чемпионский кубок. Ранее трижды обладателем золотых медалей становился «Спартак-Приморье» — в сезонах-2004/2005, 2010/2011 и 2017/2018. Теперь на счету Владивостока четыре победы в Суперлиге — столько же у Екатеринбурга, за который по два титула выигрывали «Урал» и «Уралмаш».

Что дальше? Лига ВТБ? Не всё так однозначно.

Есть одно из главных заблуждений многих болельщиков, которое нужно развеять — Единая лига ВТБ не находится под директивой Российской федерации баскетбола (РФБ). Это самостоятельный международный турнир со своим руководством. А вот Суперлига как раз существует под началом РФБ и является сильнейшим турниром среди мужчин в рамках федерации.

Кубок России также курирует РФБ — в его розыгрыш российские клубы Единой лиги заявляются по собственному желанию. Чем отличается Суперлига от Лиги ВТБ? Практически всем: уровнем команд и зарплат, посещаемостью. Также клубы Суперлиги имеют право подписать лишь двух легионеров, но далеко не все прибегают к этой опции. И что самое важное — между лигами нет «лифта». То есть если ты стал победителем Суперлиги, то это не значит, что ты поднимаешься в Единую лигу, соответственно, и наоборот — худшие команды Лиги ВТБ не отправляются в Суперлигу.

В межсезонье любая команда может подать заявку на вступление в Единую лигу, а руководство турнира рассмотрит её и вынесет решение. За последние два сезона в Лигу ВТБ из Суперлиги перешли четыре команды — МБА, «Самара», «Руна» и «Уралмаш». Сделают это «Динамо» или «Химки»? Вопрос риторический.

В феврале генеральный директор Единой лиги Илона Корстин публично заявила, что на данный момент ни одна команда из Суперлиги не соответствует требованиям регламента Лиги ВТБ. В апреле президент международного турнира Сергей Кущенко, отвечая на вопрос о возможном вступлении «Химок» в Единую лигу, заявил, что это исключено. По его словам, клуб ранее «нанёс слишком большой репутационный ущерб лиге». По «Динамо» такие категоричные позиции не звучали, но и каких-то намёков на то, что приморцы вступят в Единую лигу, на данный момент тоже нет.

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