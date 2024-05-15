Бронни Джеймс ответил на вопрос о возможности играть в НБА вместе с отцом

Бронни Джеймс, сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, ответил на вопрос об игре в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) вместе с отцом.

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«Я был бы просто рад попасть в лигу, не думать об игре с отцом… Я лишь пытаюсь приложить усилия и посмотреть, куда меня это приведёт», — сказал Бронни в эфире NBA on ESPN.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Впоследствии стало известно, что он полностью поправился и приступил к тренировкам.

В настоящий момент Бронни участвует в драфт-комбайне Национальной баскетбольной ассоциации, который проходит в Чикаго с 12 по 19 мая. Драфт НБА 2024 года состоится в конце июня.