«Кливленд» не выходил в финал конференции без Леброна Джеймса с 1992 года

«Кливленд Кавальерс» уступил «Бостон Селтикс» в пятом матче второго раунда плей-офф со счётом 98:113. Таким образом, «Кливленд» закончил выступление в сезоне. «Кавальерс» без Леброна Джеймса не пробивались в финал Восточной конференции с 1992 года.

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Леброн Джеймс был задрафтован «Кливлендом» в 2003 году. Уже в 2007 году Джеймс помог команде выйти в финал НБА с «Сан-Антонио Спёрс», но коллектив из штага Огайо проиграл техасцам со счётом 0-4.

В 2010 году Леброн покинул «Кливленд» и перешёл в «Майами», где смог выиграть первые два титула в своей карьеры. В 2015 году форвард вернулся в родную команду, которой смог, наконец, принести первый титул в истории франшизы.

В текущем постсезоне Джеймс, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», закончил сезон на стадии первого раунда.