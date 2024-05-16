ЦСКА на выезде разгромил «Зенит» в пятом матче 1/2 финала ЕЛ

Завершился пятый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в рамках которого встречались «Зенит» и ЦСКА. Игра проходила в Санкт-Петербурге и закончилась в пользу гостей со счётом 99:73 (24:9, 26:17, 24:24, 25:23). Таким образом, подопечные Андреаса Пистиолиса вышли вперёд в серии — 3-2.

Самым результативным в составе победителей стал американский разыгрывающий Мело Тримбл. На его счету 17 очков, четыре подбора и семь результативных передач. У «Зенита» лучшую результативность продемонстрировал американец Трент Фрейзер. В его активе 19 очков, пять подборов и две результативные передачи.

Следующая встреча состоится 19 мая в Москве. Начало — в 16:30 по московскому времени. Полуфинальная серия будет продолжаться до четырёх побед. В другом полуфинале встречаются «Локомотив-Кубань» и УНИКС.