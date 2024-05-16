Баскетболисты УНИКСа обыграли «Локомотив‑Кубань»

Казанский УНИКС одержал победу над краснодарским «Локомотивом‑Кубанью» в пятом матче полуфинальной серии плей‑офф Единой лиги ВТБ.

© БК «Локомотив-Кубань»

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 81:78 (21:25, 15:19, 21:14, 24:20) в пользу хозяев паркета.

Самым результативным игроком в составе казанцев стал Джален Рэйнольдс, набравший 30 очков. У гостей больше всего очков в активе Карвела Андерсона (20).

Счет в серии до четырех побед стал 3–2 в пользу УНИКСа. Шестой матч противостояния состоится в воскресенье, 19 мая, в Краснодаре.

Прямые трансляции матчей Единой лиги ВТБ смотрите на каналах группы «Матч», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

ВТБ. 2023-24

«УНИКС» (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 81:78 (21:25, 15:19, 21:14, 24:20)