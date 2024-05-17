«Денвер» проиграл «Миннесоте» в шестом матче второго раунда плей‑офф НБА.

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«Тимбервулвз» на своей площадке разгромили «Наггетс» со счетом 115:70 (31:14, 28:26, 27:21, 29:9).

«Денвер» установил антирекорд НБА по разнице в проигранном матче плей‑офф. Действующий чемпион лиги впервые уступил с разницей более 36 очков на следующий год после победного плей‑офф.

Самым результативным игроком шестого матча серии стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. На его счету 27 очков, четыре подбора и четыре результативных передачи. В составе «Денвера» центровой Никола Йокич набрал 22 очка, совершил девять подборов и отдал две передачи.

«Миннесота» сравняла счет в серии до четырех побед — 3–3.