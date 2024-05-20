Определились все полуфинальные пары плей-офф НБА

Завершился седьмой матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз».

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Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» и закончилась победой гостей со счётом 95:89. Счёт в серии стал 4-3 в пользу «Тимбервулвз», благодаря чему сегодняшние гости вышли в финал Западной конференции НБА.

Таким образом, определились все пары полуфинала плей-офф НБА. В финале Восточной конференции сойдутся «Бостон Селтикс» и «Индиана Пэйсерс». Первый матч серии пройдёт в Бостоне 22 мая в 03:00 по мск. В финале Западной конференции встретятся сегодняшние победители «Миннесота Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс». Стартует серия 23 мая в Миннесоте. Начало в 03:30 по мск.

Все полуфинальные пары плей-офф НБА