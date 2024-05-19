ЦСКА обыграл "Зенит" и вышел в финал Единой лиги ВТБ по баскетболу

Московский баскетбольный клуб ЦСКА дома со счетом 97:91 обыграл петербургский "Зенит" в шестом матче серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ и вышел в финал турнира. Встреча прошла в Москве.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Каспер Уэйр, набравший 31 очко.

ЦСКА выиграл серию до четырех побед со счетом 4-2. В финале армейцы сыграют с победителем противостояния казанского УНИКСа и краснодарского клуба "Локомотив-Кубань".

Действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является УНИКС. ЦСКА выигрывал титул 10 раз - это рекорд турнира. "Зенит" стал чемпионом в сезоне-2021/22.