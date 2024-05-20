«Миннесота» совершила уникальный камбэк в истории седьмых игр НБА

«Миннесота Тимбервулвз» обыграла «Денвер Наггетс» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф, уступая к перерыву со счётом 38:53. Таким образом, подопечные Криса Финча стали первым коллективом в истории НБА, кому удавалось выиграть седьмую игру серии, уступая 12 или более очков к большому перерыву.

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Самым результативным в составе «Денвера» в седьмом матче был разыгрывающий Джамал Маррей, набравший 35 очков. У Николы Йокича 34 очка. В составе победителей лучшую результативность показал тяжёлый форвард «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, на его счету 23 очка и 12 подборов.

В финале Западной конференции «Миннесоте» предстоит сыграть с «Даллас Маверикс». В финале Восточной конференции сойдутся «Бостон Селтикс» и «Индиана Пэйсерс».