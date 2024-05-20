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Депутат Свищев заявил, что ему жалко украинских спортсменов

Депутат Госдумы Российской Федерации Дмитрий Свищев отреагировал на мобилизацию украинского баскетболиста Вадима Заплотинского, который пытался незаконно покинуть Украину. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

В Госдуме отреагировали на мобилизацию баскетболиста на Украине
© РИА Новости
«Спортсмены, к сожалению, стали заложниками в этой ситуации. Мне жалко этих ребят», — заявил Свищев.

По информации СМИ, инцидент произошел 12 мая. Заплотинский входил в состав группы, которая пыталась незаконно пересечь границу в районе Буковины, граничащем с Румынией. Однако сделать этого не удалось. Бывший президент Федерации баскетбола Киева Макс Сергеев на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал, что после задержания спортсмена мобилизовали.

На Украине начались протесты против ужесточения мобилизации

Заплотинский по итогам завершившегося сезона-2023/24 вместе с «Киев-Баскет» завоевал бронзовые медали национального чемпионата Украины. Также спортсмен был признан лучшим защитником завершившегося сезона.

С начала специальной военной операции на Украине была объявлена всеобщая мобилизация. 18 мая в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации.

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