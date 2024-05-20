Гомельский объяснил причины победы ЦСКА в полуфинале с «Зенитом» в ЕЛ

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий по поводу шестого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». Игра проходила в Москве и завершилась в пользу красно-синих со счётом 97:91 (18:27, 37:21, 16:23, 26:20). Таким образом, подопечные Андреаса Пистиолиса стали победителями серии и вышли в финал.

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