На звезду НБА подали в суд

«Шарлотт Хорнетс» лишь изредка всплывает в инфополе. Но не с лучшей стороны.

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Никто не говорит о «Шарлотт» в НБА. За исключением того, что легендарный Майкл Джордан продал контрольный пакет акций клуба и оставил за собой миноритарную часть акций. Его Воздушество прилично обогатился, так как купил свой пакет в 2010 году за $ 275 млн, а продал — за $ 3 млрд. Но речь пойдёт не о Джордане, а о главной звезде «шершней» Ламело Болле, который вляпался в очень неприятную ситуацию.

Если обсуждать последние спортивные успехи команды, то на ум приходит новичок Брэндон Миллер, успешно проявивший себя во второй половине прошедшей регулярки, по итогам сезона он стал третьим в голосовании за награду «Новичок года». Миллер понемногу отнимает бразды правления командой у Болла, который всё чаще находится в лазарете — 22-летний баскетболист за последние два сезона провёл всего 58 матчей.

Хочется увидеть, как Болл и Миллер будут выступать вместе и к чему это приведёт, когда два главных актива команды будут полностью здоровы. Не секрет, что Ламело любит экстравагантно одеваться и разъезжать на дорогих тачках, а вот о том, что самый младший брат из семьи Боллов переехал ногу одному из фанатов на своём автомобиле до этого момента мы не знали.

После мероприятия для болельщиков 11-летний поклонник «Хорнетс» Энджел Макрей ждал возле «Спектрум-центра» в ожидании автографа от Ламело Болла. Однако всё обернулось тем, что парень получил перелом ноги, так как баскетболист просто умчался на своей машине, попутно задев мальчика. Семья пострадавшего подала иск на баскетболиста.

Адвокат семьи Макрей поделился интересными подробностями. По словам юриста, они бы предъявили иск в страховую компанию, чтобы оплатить медицинские счета, но в полицейском отчёте отсутствовали сведения о страховщике Ламело Болла.

В Сети уже давно ходила нелицеприятная информация о том, что Ламело часто нарушает правила дорожного движения. А после выезда с парковки «Таргет-центра» и вовсе чувствует себя королём мира, не замечая красный свет светофора.

Один из болельщиков в социальной сети написал: «В тот день я был там со своими детьми. Сотрудники арены забаррикадировали тротуары и остановили движение, чтобы Ламело мог разогнаться на парковке и не останавливаться. Брэндон Миллер совершил ошибку новичка и перестал подписывать вещи. Его окружила толпа детей». Возможно, именно этот факт стал причиной травмы Макрея, который в связи с большим трафиком приблизился к дороге.

Сейчас остаётся лишь гадать, как на самом деле пострадал мальчик, поскольку деталей нет. Но о самом инциденте сообщил известный в Северной Каролини телеканал WSOC-TV. Поэтому в достоверности этой информации никто не сомневается. Семья Макрей подала судебный иск на «Шарлотт Хорнетс», утверждая, что клуб НБА мог бы улучшить меры безопасности для болельщиков в тот день, когда на арене присутствовали несколько тысяч фанатов. Семейству же Боллов не привыкать мелькать в заголовках газет и интернет-изданий.