Дончич установил рекорд НБА

Известный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич установил исторический рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по среднему количеству набранных очков в финалах конференций.

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Дончич в среднем за игру, которая проходит в рамках финала конференций, набирает 32,2 очка, что является историческим максимумом.

Напомним, сегодня состоялся первый матч между «Даллас Маверикс» и «Миннесотой Тимбервулвз» в рамках финальной серии плей-офф Западной конференции НБА. Игра завершилась со счётом 108:105 в пользу «Даллас Маверикс». Наиболее результативным игроком встречи стал Дончич. Ему удалось набрать 33 очка.

Второй матч полуфинальной серии НБА между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс» пройдёт также в Миннеаполисе в ночь с 24 на 25 мая мск.