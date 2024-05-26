«Панатинаикос» в седьмой раз выиграл баскетбольную Евролигу

Греческий «Панатинаикос» победил испанский «Реал» в финале баскетбольной Евролиги.

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Греческая команда в воскресенье обыграла соперника со счетом 95:80 (25:36, 24:18, 15:7, 31:19). Самым результативным игроком встречи стал Костас Слукас из «Панатинаикоса», который набрал 24 балла. Слукас был признан MVP «Финала четырех».

«Панатинаикос» в седьмой раз в своей истории стал победителем Евролиги. «Реал» является рекордсмен турнира по победам: команда завоевывала золотые медали 11 раз.

В матче за третье место греческий «Олимпиакос» одолел турецкий «Фенербахче» (87:84).