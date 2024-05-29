Энтони Эдвардс установил новое достижение в НБА

22-летний защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс в четвёртом матче финальной серии Западной конференции НБА с «Даллас Маверикс» набрал 29 очков, совершил 10 подборов и отдал девять результативных передач. Как информирует статистический сервис StatMamba, Энтони стал самым молодым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), достигшим подобных статистических показателей в игре, в которой команда могла завершить борьбу в плей-офф.

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Напомним, «Миннесота» в четвёртом матча финала Западной конференции победила «Даллас» со счётом 105:100. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Далласа». Пятая встреча между командами состоится 31 мая в Миннеаполисе.