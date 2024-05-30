Источник: «Минск» не примет участия в Единой лиге следующего сезона

«Минск» не примет участия в следующем розыгрыше Единой лиги, сообщает телеграм-канал «Перехват». В нынешнем сезоне белорусской команде удалось выиграть лишь один матч.

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Клуб останется в Единой лиге в другом виде. Команда заявится в Единую молодёжную лигу, а другим составом будет выступать в белорусском чемпионате.

Клуб крайне заинтересован в изменении лимита на иностранцев. Напомним, белорусские игроки не считаются иностранными игроками, но и местными тоже. Таким образом, команда обязана иметь в своём составе шестерых россиян. «Минск» хочет предложить лиге сделать так, чтобы белорусские баскетболисты также считались местными. Возможно, этот вопрос будет поднят на Совете лиги, но руководство ЕЛ пока не заинтересовано в таком изменении.