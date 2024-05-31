ЦСКА переиграл УНИКС в 3-м матче финала, армейцы в одной победе от титула

Сегодня, 31 мая, в Москве на арене «Мегаспорт» состоялся третий матч в рамках финальной серии Единой лиги между ЦСКА и УНИКСом. В итоге победу одержали хозяева со счётом 80:72.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл. На его счету 26 очков и четыре результативные передачи. Также стоит отметить его партнёра по команде Каспера Уэйра, набравшего 15 очков со скамейки.

В составе УНИКСа лучшим снайпером оказался Ненад Димитриевич. В его активе 19 очков, пять подборов и три ассиста. Также стоит выделить Джалена Рейнольдса (14) и Маркоса Найта (13).

Таким образом, московский клуб увеличил своё лидерство в финальной серии (3-0). Ни одна команда в истории Единой лиги не отыгрывалась, уступая с таким счётом.