Казанский УНИКС пока не позволил ЦСКА праздновать дома чемпионство в Единой лиге

В четвертом матче финальной серии плей-офф интернациональной мужской баскетбольной Единой лиги казанский УНИКС в Москве продлил интригу с определением чемпиона. Уступая с общим счетом 0-3 по матчам, в воскресенье татарстанский клуб сумел впервые в этот "золотом" соперничестве взять верх над ЦСКА - 96:80.

Серия до четырех побед одного из оппонентов переезжает в Казань, где 5 июня состоится пятый матч.

Казанской команде в воскресной игре отступать уже было некуда, поэтому гости лихо провели стартовую четверть матча на чужой площадке - 24:15 после десятиминутного отрезка. Причем последние семь очков для клуба из столицы Татарстана перед коротким перерывом набрал самый ценный баскетболист регулярного чемпионата северомакедонский защитник Ненад Димитриевич.

Армейцы довольно-таки быстро ликвидировали отставание.

На 17-й минуте пришедший в стан "красно-синих" по ходу сезона Оливье Хэнлон положил в кольцо гостей трехочковый мяч и ЦСКА вышел вперед - 30:29. Далее игра пошла практически на равных, но все же прошлогодние чемпионы казанцы держали крошечный отрыв в пару-тройку очков, сохраняя для своих преданных поклонников надежды на дальнейшее продолжение "золотой" серии.

После большой паузы дальние попадания все то же Димитриевича и ветерана Вячеслава Зайцева позволили казанцам достичь преимущества в полтора десятка очков - 75:60. Столь большую разницу армейцам отыграть было уже нереально.

Двузначными показателями по результативности у казанцев отличились Ненад Димитриевич (27очков), Вячеслав Зайцев (13), Маркос Найт (12), Дмитрий Кулагин (11), Андрей Воронцевич (11) и Луи Лабери (10).

В рядах ЦСКА лучшими бомбардирами стали Мело Тримбл (16), Антон Астапкович (14), Оливье Хэнлан (11) и Амат М"Бай (10).

Напомним, что днем ранее определился обладатель бронзовых наград Единой Лиги. В противостоянии за третье место санкт-петербургский "Зенит" оставил за чертой призеров резко сбавившего в этом сезоне прошлогоднего владельца "серебра" краснодарский "Локомотив" - 79:77 и 99:96 на берегах Невы, 87:90 и 88:77 на Кубани (общий счет серии 3-1 в пользу питерцев).

Где будем смотреть

5 июня, среда

"Матч ТВ"

19.00. УНИКС (Казань) - ЦСКА. Пятый матч финала Единой лиги (до четырех побед, счет серии 1-3). Прямая трансляция (с 30-минутным превью).