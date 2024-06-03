В женской НБА отреагировали на грубую игру против Кларк во время матча

Руководство женской Национальной баскетбольной ассоциации приняло решение о том, чтобы повысить уровень фола защитника «Чикаго Скай» Кеннеди Картер до фола первой степени. Об этом сообщает журналистка Хлоя Питерсон в своих социальных сетях.

Во время матча между «Индианой Фивер» и «Чикаго Скай» Картер грубо толкнула разыгрывающую «Индианы» Кейтлин Кларк. За это ей был присуждён обычный персональный фол. Однако позже после детального изучения инцидента было объявлено, что фол Картер будет переквалифицирован в фол первой степени.

Напомним, Кейтлин Кларк является рекордсменкой в студенческой лиге NCAA по результативности. Баскетболистка побила достижение 50-летней давности, которое принадлежало легендарному Питу Маравичу.