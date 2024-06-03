Егор Демин подтвердил переход в NCAA

Российский баскетболист Егор Дёмин разместил новый пост у себя в социальных сетях, где подтвердил переход в Университет Бригама Янга (BYU Cougars).

© Чемпионат.com

«Давайте зажжём, Бригам Янг. Вперёд, «Кугарс», – написал Дёмин.

© Соцсети

Напомним, Дёмин выступал за юниорскую команду «Реала». Вместе с мадридским клубом Егор недавно одержал победу в финале Евролиги U18. «Реал» оказался сильнее французской академии INSEP со счётом 85:84. Россиянин в этой игре набрал 26 очков, совершил 11 подборов, а также отдал шесть результативных передач. Кроме того, Дёмин совершил три блок-шота и отметился двумя перехватами. Недавно авторитетное издание ESPN включило Дёмина в топ-10 на драфт НБА 2025 года.