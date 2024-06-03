Кириленко сравнил Луку Дончича и Энтони Эдвардса
Прославленный баскетболист, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о лидерах «Даллас Маверикс» Луке Дончиче и Кайри Ирвинге.
«Честно, я не верю в Ирвинга. Опять же, он классный игрок, классный игрок. Он умеет давать хорошие серии, но я не вижу, что он может повести за собой команду, то есть он играет маленькими сериями, когда вот ну что-то начало получаться. Но если у него не получается, он выключился. То есть пока я не увидел от него – ни в нынешнем плей-офф, ни в сезоне – включения, когда он может переламывать моменты и как-то приносить своей команде победу. Опять же не в последние там минуты, да, когда ему даёт мяч конкретно Лука. К сожалению или к счастью, номер один в этой команде Лука, и он главный ведущий этой команды. И если Лука, когда ведёт игру, не зацикливается в нападении на своём броске, на своём проходе – он вовлекает всю команду, то Кайри, к сожалению, играет один. Также он не вовлекает своих товарищей, то есть он при всех своих крутых навыках пытается решить всё сам. И это играет, на мой взгляд, губительную роль, потому что у него огромное количество моментов, когда он классно обыграл. Ну скинь, уже всё, ну стоят три человека, которые на трёшке готовы заряжать. Он пытается сложный бросок сделать, мажет, падает, сразу контратака. Лука в этом моменте делает то же самое, но отдаёт на трешку», — сказал Кириленко.