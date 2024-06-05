Гомельский оценил шансы Руженцева перейти в НБА или топ-клуб Евролиги

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу 22-летнего лёгкого форварда московского ЦСКА Самсона Руженцева. У Гомельского поинтересовались о шансах игрока заинтересовать клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) или перейти в топ-клуб Евролиги.

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«По итогам этого сезона Самсон вряд ли заинтересует скаутов НБА. Топ-клубы Евролиги могут им заинтересоваться. Но желание Руженцева получать больше игрового времени в любом таком клубе вряд ли может быть реализовано», — высказал мнение Гомельский на своём официальном сайте.



Напомним, в нынешнем сезоне Единой лиги ЦСКА пробился в финал, где играет с казанским УНИКСом. После четырёх встреч счёт в серии 3-1 в пользу армейцев.

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