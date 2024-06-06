«Самара» объявила об уходе самого результативного баскетболиста команды

Американский разыгрывающий Джастин Роберсон покинул «Самару» в связи с истечением срока контракта, сообщается на сайте баскетбольного клуба.

© Матч ТВ

— Благодарим Джастина за время, проведенное в «Самаре», и желаем ему удачи в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении.



Роберсон присоединился к «Самаре» летом 2023 года. Защитник провел 44 матча в Единой лиге ВТБ и стал самым результативным игроком команды, набирая в среднем 12,6 очка. Также американец в среднем за игру совершал 3,0 подбора и отдавал 3,7 передачи.

«Самара» в четвертьфинале плей‑офф Единой лиги уступила будущему финалисту турнира казанскому УНИКСу.