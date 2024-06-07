Лука Дончич повторил историческое достижение Тима Данкана в НБА

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич стал первым игроком после Тима Данкана (1999), который оформил дабл-дабл с 30 очками в своём дебютном матче в финале НБА. Об этом информирует ESPN US.

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Напомним, в финале НБА нынешнего сезона «Даллас» встречается с «Бостон Селтикс». Первый матч, проходивший в Бостоне завершился со счётом 107:89 в пользу «Селтикс». Самым результативным игроком встречи стал Лука. В его активе 30 очков, 10 подборов и одна результативная передача. В составе «Бостона» лучшую результативность продемонстрировал атакующий защитник Джейлен Браун (22 очка, шесть подборов и две результативные передачи).

Следующий матч состоится 10 июня также в Бостоне.