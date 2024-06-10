Гомельский назвал недостаток легионера БК ЦСКА Хэнлана

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о канадском атакующем защитнике московского ЦСКА Оливье Хэнлана. Игрок присоединился к армейцам в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ из чемпионата Италии, где он был лучшим бомбардиром.

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«Хэнлан, с моей точки зрения, лишён лидерских качеств. У него прекрасно поставленный бросок, но крайне редко сам себе создаёт момент для атаки. То есть является зависимым игроком. Для атакующего защитника — это недостаток», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Напомним, ЦСКА стал победителем минувшего сезона Единой лиги, одолев казанский УНИКС. Для красно-синих эта победа стала 11-й в истории. Последний раз армейцы побеждали в Единой лиге в сезоне-2020/2021. Тогда в финальной серии ЦСКА также победил УНИКС.