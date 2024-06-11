Баскетболистка Юлия Козик покидает курское «Динамо»

Юлия Козик покидает курское «Динамо».

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Защитник (27 лет, 176 см) присоединится к составу вице-чемпионов России «Ники» из Сыктывкара.

В прошедшем сезоне Юлия в среднем набирала 4,8 очка, 2,3 передачи, 1,9 подбора и 1,2 перехвата. Козик вошла в символическую пятерку плей-офф Премьер-лиги.

За первую команду «Динамо» серебряный призер Олимпийских игр в Токио в баскетболе 3×3 выступала с 2019 года, выиграв с командой чемпионат и два Кубка России.