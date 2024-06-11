Баскетболист Умрихин покинул «Самару»

Баскетболист Юрий Умрихин покинул «Самару» по истечении срока контракта, сообщает пресс-служба клуба. Россиянин провёл два сезона за команду.

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«Мы благодарим Юрия за время, проведённое в «Самаре», и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» — сообщает пресс-служба клуба.



Умрихин — воспитанник ЦСКА. Он является двукратным чемпионом Молодёжной лиги ВТБ (2017, 2018) в составе ЦСКА-2 и «ЦСКА-Юниор», а также победителем ДЮБЛ (2017) в составе ЦСКА-ДЮБЛ.

В 2022 году Юрий из ЦСКА-2 перешёл в «Самару» и помог команде дебютировать в Единой лиге. Напомним, «Самара» не смогла попасть в плей-офф, заняв четвёртое место в группе «Б».

В минувшем сезоне приволжский коллектив смог пройти в четвертьфинал через игры плей-ин.