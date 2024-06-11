Баскетболист Каспер Уэйр останется в ЦСКА

ЦСКА продлил соглашение с защитником Каспером Уэйром на два года. Подписание контракта состоялось в шахте рудника «Октябрьский» в Норильске на глубине 750 метров.

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34-летний баскетболист выступает за армейцев с 2022 года. В нынешнем сезоне Каспер принял участие в 42 играх Единой лиги, где в среднем набирал 14,5 очка и совершал 4,1 ассиста. Американец пропустил несколько месяцев из-за травмы и вернулся на паркет по ходу плей-офф, где помог команде выиграть своё 11-е чемпионство в турнире.

До ЦСКА Уэйр провёл один сезон в «Енисее». У игрока есть опыт выступления в Австралии, Италии, Польше, Китае, Франции и Германии. Каспер также выступал в НБА в сезоне-2013/2014 за «Филадельфию Сиксерс», где принял участие в девяти матчах.