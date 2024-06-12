Член комитета сборной США высказался о непопадании Кларк на ОИ

Член комитета сборной США по формированию состава Джен Ризотти объяснила, почему звезда WNBA Кейтлин Кларк не попала в ростер национальной команды на Олимпийские игры в Париже 2024 года.

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«В задачи нашего комитета не входит обязанность следить за тем, сколько людей будут смотреть игры сборной. Популярность, тв-рейтинги и продажи джерси — не то, на что мы упираемся при выборе баскетболисток. Наша задача — собрать наилучшую команду. Если бы мы опирались на популярность, то пришлось вычёркивать из сборной куда более опытных и разносторонних спортсменок, которые нам нужны», — приводит слова Ризотти Courtside Buzz.



Напомним, Кларк стала звездой студенческого баскетбола и была задрафтована «Индианой Фивер» под первым номером на драфте WNBA 2024 года.