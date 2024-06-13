Лука Дончич обратился сам к себе после проигрыша «Бостону»

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал свою неудовлетворительную игру в третьем матче финальной серии НБА с «Бостон Селтикс».

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«Не хочу ничего говорить, но шесть фолов в финале НБА… вот так? Да ладно, мужик. Соберись, нужно играть лучше», — сказал 25-летний словенский игрок после матча.



Сегодня ночью «Даллас Маверикс» на домашней арене уступил «Бостон Селтикс» со счётом 99:106 и теперь проигрывает в серии 0-3.

Этот 157-й случай в истории плей-офф НБА, когда одна из команд выигрывает по ходу серии со счётом 3-0. Ни разу клубу, проигравшему в трёх стартовых матчах серии, не удавалось завершить её в итоге в свою пользу.

Лука Дончич за четыре минуты до финальной сирены получил шестой фол и был удалён с площадки. Это третий подобный случай в его карьере.

Всего словенский баскетболист провёл в этом матче на паркете 37 минут и 44 секунды, набрав 27 очков при шести подборах и шести результативных передачах. Дончич реализовал 11 бросков с игры из 27 и один трёхочковый бросок из семи попыток.