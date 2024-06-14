В женской НБА своя суперзвезда трехочковых

Кейтлин Кларк, сама того не подозревая, вероятно, начала революцию в WNBA!

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Первый сезон во взрослом баскетболе для мегазвезды NCAA Кейтлин Кларк, которая побила кучу рекордов в студенческом баскетболе, складывается не совсем удачно. Американскую разыгрывающую не включили в сборную США на Олимпийские игры в Париже, её «Индиана Фиверс» идёт третьей с конца с четырьмя победами при 10 поражениях. К тому же к ней явно есть предвзятое отношение со стороны многих игроков и людей, связанных с женским баскетболом. Только это не мешает ей раздвигать границы дозволенного и постепенно укрепляться в статусе новатора в наших глазах.

За 13 сыгранных матчей в WNBA у Кларк в среднем 16,3 очка, 4,9 подбора и 6,0 передачи за 32,6 минуты. Вроде бы неплохие цифры, но по части набора очков Кейтлин лишь 15-я в женской НБА, а вот руководить игрой пока у неё получается лучше, так как по вовлечению партнёров в игру она четвёртая в лиге. Нельзя забывать, что это первый взрослый сезон для американки. На неё оказывается колоссальное давление, так как очень давно в женском баскетболе не появлялась звезда такого масштаба, которая ещё до старта карьеры в WNBA подписала контракт с Nike и Wilson.

В университете Айовы была приятная атмосфера, которая строилась годами, а в WNBA совершенно другой уровень сопротивления. К тому же каждая соперница хочет доказать, что отнюдь не хуже белой выскочки, которой уже нацепили все лучшие клише в мире. Вполне заслуженно, на самом деле, но всё же… Хоть первый сезон складывается не лучшим образом, Кларк всё равно меняет парадигму женского баскетбола. Речь о трёхочковых бросках. В своё время «Голден Стэйт» во главе со Стефеном Карри произвёл революцию по части бросков из-за дуги.

Лично Карри первым стал раздвигать границы возможного и пулять свои «трёшки» с дальней дистанции. В 2000-х, а тем более ещё раньше — это было моветоном. Конечно, были отличные снайперы во все времена, но вряд ли кто-то спокойно бросал с восьми метров или дальше. Так вот, лучший сезон Карри по средней дистанции бросков из-за дуги равняется 8,41 м. Лишь двоим «ученикам» Стефа удаётся удачно бросать с более дальнего расстояния: Дэмьену Лилларду — 8,44 м и Трею Янгу — 8,52 м. Напомним, в НБА трёхочковая линия вынесена на 7,3 м, то есть эти три баскетболиста в среднем за сезон бросали более чем за метр от самой дуги.

Так причём здесь Кларк? Дело в том, что в свой первый сезон в женской НБА Кейтлин в среднем бросает с дистанции в 8,55 м. Это просто невероятно по одной причине. Трёхочковая линия в WNBA находится намного ближе к кольцу, чем у мужчин — на расстоянии 6,75 м. Понятное дело, что это сейчас не выглядит как что-то сверхординарное, но когда-то мало кто верил, что бесконечные «пуляния» Карри приведут его к четырём чемпионским титулам в НБА и образу одного из тех, кто совершил революцию в баскетболе.

Всё в руках Кларк. Она точно способна стать той, кто изменит женский баскетбол. Потому что она уже его меняет! Девушки впервые в истории лиги стали летать чартерными самолётами, раньше — только регулярными. К тому же именно во многом благодаря Кейтлин аудитория женского баскетбола увеличивается, его смотрят и читают о нём. Она тот трамплин, с помощью которого лига получает просмотры, а значит, дальше придут и солидные спонсоры, что решит одну из главных проблем WNBA — маленькие зарплаты, если сравнивать с коллегами-мужчинами. А это разыгрывающая проводит ещё не топовый сезон. Задумайтесь на секунду: что бы было, если бы она уже сейчас разрывала лигу, как это делала в NCAA. Всё в руках Кларк!