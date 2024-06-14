«Руна» планирует вернуться в Единую лигу ВТБ

Московский баскетбольный клуб «Руна» планирует в будущем вновь войти в состав участников Единой лиги ВТБ.

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В пятницу в Москве состоялся совет лиги, по итогам которого было объявлено, что «Руна» и «Минск» не смогут продолжить участие в турнире.

— Совет лиги не утвердил наш клуб в числе участников сезона‑2024/25. Несмотря на ряд успешных маркетинговых и медийных кейсов, зрительский интерес, ярких игроков в составе и достойные спортивные результаты, клуб не прошел испытательный срок. Это не позволяет ему принять участие в новом розыгрыше турнира. После проведения работы над ошибками «Руна» планирует вернуться в состав участников Единой лиги. В предстоящем сезоне в структуре клуба останутся только женские команды: основная и ДЮБЛ, а также мужская команда 3×3. Мужские команды «Руны» 5×5 пропустят сезон‑2024/25, — говорится в сообщении.



«Руна» вступила в лигу перед началом сезона‑2023/24, клуб занял девятое место в регулярном чемпионате.