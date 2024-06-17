БК «Локомотив-Кубань» объявил об уходе Мориса Ндура

31-летний сенегальский форвард Морис Ндур покинул «Локомотив-Кубань». Об этом информирует пресс-служба краснодарской команды. Клуб решил воспользовался опцией о досрочном завершении сотрудничества.

© Чемпионат.com

В минувшем сезоне Единой лиги Ндур принял участие в 22 матчах, в которых в среднем набирал 8,1 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал одну результативную передачу.

К «Локомотиву-Кубань» Морис присоединился на стадии второго этапа чемпионата. В конце мая легионер выбыл из-за травмы до конца сезона.