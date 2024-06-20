Чарания назвал причину, по которой «Лейкерс» остановили свой выбор на Редике

Известный инсайдер Шэмс Чарания объяснил решение «Лейкерс» назначит главным тренером Джей Джей Редика.

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«39-летний Редик соответствует многичисленным требованиям «Лейкерс» к их новому главному тренеру. В клубе его сравнивают с молодым Пэтом Райли, перспективным тренером, который после завершения карьеры игрока прыгнул в комментаторскую кабинку, а затем на тренерский мостик.



В «Лейкерс» уверены, что он может стать их версией Эрика Споэльстры или Стива Керра – законодателем философии, который будет расти вместе с клубом более десяти лет», — написал Чарания в своей статье на The Athletic.

Напомним, о том, что Редик согласовал с «Лейкерс» четырёхлетний контракт сообщил сегодня инсайдер Эдриан Войнаровски.

В последнее время Джей Джей Редик работал баскетбольным экспертом на американском телевидении.