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Чарания назвал причину, по которой «Лейкерс» остановили свой выбор на Редике

Известный инсайдер Шэмс Чарания объяснил решение «Лейкерс» назначит главным тренером Джей Джей Редика.

Чарания назвал причину, по которой «Лейкерс» остановили свой выбор на Редике
© Чемпионат.com

«39-летний Редик соответствует многичисленным требованиям «Лейкерс» к их новому главному тренеру. В клубе его сравнивают с молодым Пэтом Райли, перспективным тренером, который после завершения карьеры игрока прыгнул в комментаторскую кабинку, а затем на тренерский мостик.

В «Лейкерс» уверены, что он может стать их версией Эрика Споэльстры или Стива Керра – законодателем философии, который будет расти вместе с клубом более десяти лет», — написал Чарания в своей статье на The Athletic.

Напомним, о том, что Редик согласовал с «Лейкерс» четырёхлетний контракт сообщил сегодня инсайдер Эдриан Войнаровски.

В последнее время Джей Джей Редик работал баскетбольным экспертом на американском телевидении.

Баскетбол
Эдриан Войнаровски
Стив Керр