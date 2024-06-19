Экс-игрок НБА предупредил, что скоро может умереть

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный чемпион конкурса по броскам сверху Нейт Робинсон рассказал, что может умереть, если в ближайшее время ему не пересадят почку. Об этом информирует «Журнал Men’s Health» со ссылкой на самого Робинсона.

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