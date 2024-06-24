УНИКС объявил о расставании с Эриком Грином

Американский защитник казанского УНИКСа Эрик Грин покинет клуб по истечении контракта, сообщает пресс-служба команды из столицы Татарстана.

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В завершившемся сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата и серии плей-офф Единой лиги ВТБ, за 22 с половиной минуты игрового времени в среднем набирая 11,8 очка, делая 2,2 подбора и отдавая 1,2 результативной передачи. В составе казанцев американец провёл один сезон.

Напомним, в сезоне-2023/2024 команда Велимира Перасовича заняла второе место, уступив в финальной серии Единой лиги ВТБ столичному ЦСКА (1-4). При этом УНИКС впервые в своей истории стал победителем регулярного чемпионата.