Клубы НБА не выбрали сына Леброна Джеймса в первом раунде драфта‑2024

Сын четырехкратного чемпиона НБА и звезды «Лос‑Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни Джеймс не был выбран в первом раунде драфта‑2024, сообщается на сайте лиги.

Первый раунд драфта прошел в Нью‑Йорке в среду, «Атланта» под первым номером выбрала французского форварда Заккари Рисаше.

В 2023 году Джеймс‑младший перенес остановку сердца во время тренировки, после чего прошел лечение врожденного порока сердца. В результате баскетболист пропустил пять месяцев.

В дебютном сезоне NCAA в составе команды университета Южной Калифорнии 19‑летний баскетболист набирал 4,8 очка, делал 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

Второй раунд драфта НБА‑2024 состоится в четверг.