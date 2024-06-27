БК «Зенит» заключил контракт с Александром Щербеневым

Экс-защитник краснодарской команды «Локомотив-Кубань» Александр Щербенёв подписал контракт с «Зенитом». Об этом сообщила пресс-служба клуба. Стороны заключили соглашение на три года — до конца сезона-2026/2027.

В сезоне-2023/2024 Александр принял участие в 39 играх. В среднем за игру он находился на площадке 15 минут, а также набирал 5,3 очка, делал 2,2 передачи, 1,2 подбора, 0,5 перехвата и совершал 1,3 потери.

Александр дебютировал в «Локо» в сезоне-2017/2018. В составе «Локомотива-Кубань» Щербенёв стал серебряным призёром Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/2023. Также он является серебряным призёром Суперкубка Единой лиги ВТБ в сезоне-2023.

Ранее стало известно, что Щербенёв покинул краснодарский клуб, поскольку срок действия его контракта с командой подошёл к концу.