Бывший баскетболист Хряпа умер в возрасте 45 лет
Бывший баскетболист сборной Украины Николай Хряпа умер в возрасте 45 лет, сообщается в «Автодора». Причина смерти не уточняется.
Хряпа выступал за украинские команды «Одесса», «Киев» и «Будивельник», российские «Автодор», «Урал-Грейт» и УНИКС. В 2004 году вместе с казанским клубом стал обладателем Кубка вызова FIBA.
Николай Хряпа — брат чемпиона Европы 2007 года в составе сборной России Виктора Хряпы. Братья родились в Киеве, однако в конечном итоге выступали за разные национальные команды.